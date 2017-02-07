كورة عالمية

التشكيل الرسمي لقمة برشلونة وأتليتكو مدريد

كتب وليد مجدي
- 7 فبراير، 2017 9:40 م
20,266
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إنريكي يعلن تشكيلة برشلونة لمواجهة أتليتكو مدريد

أعلن لويس إنريكي المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني عن التشكيل الرسمي لفريقه الذي سيخوض به غمار مباراة الليلة أمام أتليتكو مدريد في العاشرة مساء اليوم على ملعب الكامب نو في مباراة العودة للدور قبل النهائي بكأس ملك إسبانيا .

وجاءت تشكيلة برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: سيلسين

خط الدفاع:  سيرجي روبيرتو ،  بيكيه ، أومتيتى ،  ألبا

خط الوسط: دينيس سواريز ، راكيتيتش ، أندريه جوميز

خط الهجوم: ميسي ، لويس سواريز ، أردا توران

التشكيل الرسمي لأتليتكو مدريد أمام برشلونة

بينما جاءت تشكيلة أتليتكو مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: مويا

خط الدفاع: خوانفران، جودين، سافيتش، فيليبي لويس

خط الوسط: كوكي، جايتان، ساؤول

خط الهجوم: كاراسكو، توريس، جريزمان

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