التشكيل الرسمي لروما أمام فيورنتينا..وصلاح وتوتي على مقاعد البدلاء

سباليتي يعلن تشكيلة روما لمواجهة فيورنتينا
أعلن لوتشيانو سباليتي المدير الفني لنادي روما الإيطالي عن التشكيل الرسمي لفريقه الذي سيواجه نظيره فيورنتينا بعد قليل في الجولة الـ23 بالدوري الإيطالي .
ويجلس الفرعون المصري محمد صلاح إلى جوار فرانشيسكو توتي على مقاعد بدلاء فريق العاصمة الإيطالية في مباراة الليلة .
الشعراوي يقود روما أمام فيورنتينا
وجاءت تشكيلة روما كالتالي:
حراسة المرمى: تشيزني
خط الدفاع: بيريس , مانولاس , فازيو , روديجير
خط الوسط: دي روسي , ستروتمان , ايمرسون , ناينجولان
خط الهجوم: ستيفان الشعراوي , دزيكو
شارك برأيك !!