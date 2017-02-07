بالفيديو..مروان محسن يبرأ طبيب المنتخب من إصابته بالصليبي

مروان محسن يكشف حقيقة تورط الجهاز الطبي للمنتخب في إصابته

كشف مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنتخب الوطني حقيقة تورط الجهاز الطبي للمنتخب في إصابته بالرباط الصليبي .

وكان مروان محسن قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة المنتخب أمام منتخب المغرب ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون .

وأكد مروان محسن أنه سيجري العملية الجراحية للتعافي من إصابة الرباط الصليبي في ألمانيا، حيث أنه مسئولي الأحمر سفره لألمانيا .

وبرأ مروان محسن الجهاز الطبي للمنتخب من تهمة إصابته قائلاً:” تعرض للإصابة في التدخل الأول قبل نزول الطبيب للملعب، وتورطه في إصابتي شائعات لا أساس لها من الصحة “.

وعن مباراة السوبر قال:” المباراة قوية أمام الغريم نادي الزمالك، وأتمنى فوز الأهلي والعودة بالكأس من الإمارات “.

وعن مشوار المنتخب في الجابون قال:” كان لدينا إصرار كبير من بداية البطولة على التأهل للنهائي وحصد اللقب، ولكن هذه هي كرة القدم والكل أدى ما عليه دون أي تقصير “.

وكشف مروان عن ما قاله الرئيس السيسي له قائلاً:” الرئيس تحدث معي عن إصابتي وسألني عن أخبار الإصابة وكنت سعيد بمقابلته في المطار”.

وعن نجم المنتخب في بطولة أفريقيا، قال:” جميع اللاعبين رجالة ونجوم وقدموا ما عليهم ولم يقصروا “.