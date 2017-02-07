إنفوجرافيك..الأهلي الأكثر تتويجاً بلقب السوبر وعبد الله السعيد الهداف

الأهلي يواجه الزمالك على لقب السوبر في نسخته الـ14

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع غريمه التقليدي نادي الزمالك يوم الجمعة المقبلة في الإمارات على لقب بطولة السوبر المصري .

“أخبار الأهلي” يرصد لكم تاريخ بطولة السوبر على مدار تاريخه في التقرير التالي:

أطلق الاتحاد المصري لكرة القدم، مسابقة بطولة السوبر لأول مرة في عام 2001، حيث أقيمت البطولة 13 مرة من قبل .

في حين، تم إلغاء إقامة بطولة السوبر مرتين في عامي 2012 و 2013 بسبب ظروف البلاد بعد ثورة يناير 2011 العظيمة .

الأهلي الأكثر تتويجاً ببطولة السوبر

ويعد النادي الأهلي أكثر الأندية المصرية تتويجاً بلقب بطولة السوبر، حيث اللقب 9 مرات اعوام 2003، 2005، 2006، 2007 ،2008 ،2010 ، 2011 ، 2014 ، 2015 .

في حين توج الغريم التقليدي الزمالك باللقب مرتين في أول موسمين من إنطلاقة البطولة من قبل عامي 2001 و 2002 .

بينما توج نادي المقاولون العرب بلقب السوبر مرة واحدة عام 2004 ونادي حرس الحدود مرة واحدة أيضاً في عام 2009 .

ويعد عبد الله السعيد صانع ألعاب النادي الأهلي هو هداف بطولة السوبر منذ إنطلاقتها برصيد 3 اهداف ، يليه الساحر محمد أبو تريكة برصيد هدفين .