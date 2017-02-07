ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة روما وفيورنتينا

روما يسحق فيورنتينا برباعية نظيفة
حقق فريق روما الإيطالي فوزاً كبيراً على حساب نظيره فريق فيورنتينا بأربعة أهداف نظيفة في مباراة الجولة الـ23 بالدوري الإيطالي .
وانهى روما الشوط الأول متقدماً بهدف نظيف على فيورنتينا، أحرزه لاعبه إدين دزيكو في الدقيقة 39 .
وفي الشوط الثاني، كشر روما عن أنيابه ودك شباك فيورنتينا بثلاث أهداف متتالية أحرزهما فازيو وناينجولان ودزيكو في الدقائق 58 و 75 و 83، لينتهي اللقاء بفوز روما 4 – 0 .
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وبتلك النتيجة، رفع روما رصيده لـ 50 نقطة خلف يوفنتوس المتصدر بأربع نقاط، بينما تجمد رصيد فيورنتينا عند 37 نقطة في المركز السابع.
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