شوبير يوضح حقيقة تجريد الكاميرون من لقب أمم أفريقيا

شوبير يكشف حقيقة سحب لقب بطولة أفريقيا من الكاميرون

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة الأنباء المترددة حول إمكانية تجريد الكاميرون من لقب بطولة أمم أفريقيا 2017 التي أقيمت في الجابون .

وكانت قناة RTP البرتغالية قد تحدث عن خطأ إداري لمنتخب الكاميرون بإشراك لاعب موقوف في المباراة النهائية أمام مصر، مما يتوجب عليه سحب اللقب من الكاميرون ومنحه للمصريين .

شوبير: مشاركة لاعب موقوف من الكاميرون في النهائي شائعات

وأكد “شوبير” خلال برنامجه عبر فضائية صدى البلد أن أنباء مشاركة لاعب موقوف من الكاميرون أمام مصر هو أمر لا أساس له من الصحة .

وأوضح الإعلامي الكبير أن مشاركة اللاعب موكاندجو مع منتخب الكاميرون صحيحة ولا لا يشوبها أي اخطاء إدارية .

وأضاف شوبير بان اللاعب حصل على بطاقة صفراء في الدور الأول أمام بوركينا فاسو وتم رفعها بعد تأهل الكاميرون لدور الثمانية وبطاقة ثانية أمام غانا، نافياً حصوله على أي بطاقات في مباراة السنغال .