ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد

برشلونة يتأهل لنهائي كأس ملك إسبانيا

تأهل فريق برشلونة الإسباني إلى المباراة النهائية لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم على حساب نظيره فريق أتليتكو مدريد اليوم الثلاثاء .

وسيطرت نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله على موقعة برشلونة وأتليتكو مدريد في إياب الدور قبل النهائي ببطولة كأس الملك والتي أقيمت على ملعب الكامب نو .

التعادل الإيجابي يحسم قمة برشلونة وأتليتكو مدريد

وتقدم برشلونة بالهدف الأول عن طريق هدافه الأوروجوياني لويس سواريز في الدقيقة 43، ثم أدرك الفرنسي جاميرون التعادل لأتليتكو مدريد في الدقيقة 83، لينتهي اللقاء بالتعادل 1 – 1 .

وشهدت المباراة ثلاث حالات طرد، حيث أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه ثنائي برشلونة سيرجي روبيرتو ولويس سواريز ولاعب الاتليتكو كاراسكو .

وتأهل برشلونة بمجموعة المباراتين 3 – 2، مستفيداً من فوزه ذهاباً في ملعب أتليتكو مدريد 2 – 1 .

وينتظر فريق برشلونة الفائز من مباراة ديبورتيفو ألافيس وسيلتا فيجو لمواجهته في المباراة النهائية .