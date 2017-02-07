محمد صلاح على مقاعد بدلاء روما أمام فيورنتينا

محمد صلاح في قائمة روما لمباراة فيورنتينا

دخل الفرعون المصري محمد صلاح نجم نادي روما الإيطالي قائمة فريقه لمباراة فيورنتينا الليلة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي .

ويلتقي روما مع نظيره فيورنتينا الليلة في تمام العاشرة إلا ربع في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين بالدوري الإيطالي على ملعب الأوليمبيكو .

وأعلن نادي روما عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” دخول محمد صلاح في قائمة الفريق لمباراة فيورنتينا .

محمد صلاح إحتياطياً مع روما أمام فيورنتينا

وسيتواجد محمد صلاح على مقعد بدلاء فريق العاصمة لمواجهة فريقه السابق، حيث سيتم الدفع به كبديل حسب ظروف المباراة خوفاً من تعرضه للإرهاق .

وكان صلاح قد عاد لتوه للعاصمة الإيطالية بعد إنتهاء مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون التي خسر لقبها منتخب الفراعنة في النهائي أمام الكاميرون .