سيد عبد الحفيظ يعود للقاهرة غداً لحضور جنازة والده

سيد عبد الحفيظ يحضر جنازة والده غداً

قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي العودة إلى القاهرة صباح غد الأربعاء من أجل حضور جنازة والده الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء .

وسيعود عبد الحفيظ من الإمارات إلى القاهرة غداً لحضور مراسم الدفن والجنازة وتلقي واجب العزاء في والده .

عبد الحفيظ يعود للإمارات الجمعة لحضور السوبر

ومن المقرر أن يعود عبد الحفيظ من جديد للإمارات صباح يوم الجمعة من أجل التواجد مع الفريق في مباراة السوبر أمام الزمالك .

وكان الجهاز الفني بقيادة حسام البدري ولاعبي الفريق قد حرصوا على تقديم واجب العزاء لمدير الكرة ومواساته في وافة والده فور علمهم بالخبر في الإمارات.

ويلتقي الأهلي مع نظيره الزمالك على لقب بطولة السوبر المصري يوم الجمعة المقبل في العاصمة الإماراتية أبو ظبي .