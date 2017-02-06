بالفيديو..الخطيب يروي قصة الحذاء الشهير في مباراة الـ7 – 1 أمام الزمالك

الخطيب يروي ذكريات أول قمة له

كشف محمود الخطيب أسطورة النادي الأهلي والكرة المصرية السابق ذكريات أول مباراة قمة له أمام الغريم التلقيدي نادي الزمالك .

واكد “الخطيب” في تصريحات تليفزيونية في البث المشترك بين قناتي أبو ظبي وأون سبورت أنه خاض أول مباراة قمة أمام الزمالك وهو في عمر الـ15 عام .

الخطيب: خضت أول قمة بعمر الـ15 سنة

وقال أسطورة الأحمر:” أول مباراة قمة خضتها كنت في عمر الـ15 عام، حيث كنت أخوض اول موسم لي مع فريق الأهلي تحت 17 سنة “.

وأضاف:” خضت مباراتين أمام الزمالك، الأولى كانت في ملعب الزمالك في نهاية الدور الأول وفزنا بهدفين والثانية كنت على ملعب الأهلي وكان الدوري محسوم للأهلي وفاز الأهلي 7 – 1 “.

وتابع :” مباراة الـ7 – 1 لها قصة شهيرة، حيث قام النادي بتصميم حذاء جديد لي، فكان النادي يصمم الأحذية عند رجل يدعي “عم مجاهد”، وكان الحذاء به خشب ومسامير من الأسفل “.

وواصل الخطيب حديثه:” لعبت المباراة بهذا الحذاء أمام 40 ألف متفرج، والزمالك تقدم بالهدف الأول، وبعد ربع ساعة من هدف الزمالك المسمسار خرج من الحذاء فاحضروا لي كماشة وقمت بدق المسمار واحرزت هدف التعادل بعدها، ولكن المسامار خرج مرة أخرى من الحذاء، فخرجت وقمت بالدق عليه ونزلت فأحرزت هدف، وتكرر الأمر مرة أخرى وأحرزت هدف ثالث، فالجماهير افتكرت الجزمة فيها حاجة وأنها سبب إحرازي للاهداف ،وفي النهاية فزنا بسبعة اهداف مقابل هدف “.