بالفيديو..الخطيب يكشف سر فوز الكاميرون على مصر بنهائي أفريقيا

الخطيب يشيد بمستوى مصر في بطولة أفريقيا

أكد الاسطورة محمود الخطيب نجم النادي الأهلي والكرة المصرية السابق أن منتخب مصر قدم مستويات جيدة في بطولة أفريقيا رغم فشل الفوز باللقب .

وأوضح “الخطيب” في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية أبو ظبي الرياضية أن أجواء البطولة الحالية والمباريات كانت صعبة .

الخطيب: الحمل البدني كلمة السر في تفوق الكاميرون على مصر

وكشف الخطيب سر تفوق الكاميرون في المباراة النهائية وحصد اللقب قائلاً:” الحمل البدني كان كلمة السر في الشوط الثاني والتفوق على مصر “.

وتابع أسطورة الفراعنة قائلاً:” الكاميرون تمتلك 20 لاعب محترف في صفوفها بالبطولة، وهم معتادين على حمل بدني كبير غير القدرات الجسمانية القوية، وقدرتهم على أنهاء المباريات بقوة وهو سر التفوق في النهاية على الفراعنة “.

وكان منتخب مصر قد فشل في الفوز باللقب الأفريقي، عقب خسارته من منتخب الكاميرون في النهائي بالأمس بهدفين مقابل هدف .