البدري يجهز لمفاجأة مدوية أمام الزمالك في السوبر

ثلاثي الأهلي مهدد بالغياب عن السوبر

يجهز حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمفاجأة مدوية من العيار الثقيل في مباراة السوبر المقبلة أمام الزمالك .

ويلتقي النادي الأهلي مع نظيره نادي الزمالك على لقب بطولة السوبر المقررة يوم الجمعة المقبل في العاصمة الإماراتية أبو ظبي .

ويفكر البدري بقوة في إراحة اللاعبين الدوليين وعدم الدفع به في مباراة السوبر أمام نادي الزمالك .

حجازي وفتحي والسعيد إحتياطيين في السوبر

ويدرس مدرب الأحمر إراحة الثلاثي أحمد فتحي وأحمد حجازي وعبد الله السعيد وعدم الدفع بهم في التشكيلة الأساسية وتواجدهم على مقاعد البدلاء، مع الإكتفاء بمشاركة شريف إكرامي لحماية عرين الفريق وسعد سمير .

ويخشى البدري من حالة الإجهاد التي تصيب الثلاثي الدوي، في ظل مشاركتهم في جميع مباريات منتخب مصر ببطولة أفريقيا الأخيرة في الجابون .

وكان المنتخب قد خسر لقب بطولة أمم أفريقيا 2017 بعد هزيمته في المباراة النهائية أمام الكاميرون بهدفين مقابل هدف .