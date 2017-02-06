18 مليون جنيه من صلة تنعش خزينة النادي الأهلي

خزينة الأهلي تنتعش بأموال صلة السعودية

أنعشت شركة صلة السعودية الراعي الرسمي للنادي الأهلي خزينة القلعة الحمراء بقسط جديد من قيمة عقد الراعية مع المارد الأحمر الأحمر .

وسددت شركة صلة 18 مليون جنيه للنادي الأهلي قيمة الدفعة الخامسة من عقد الرعاية مع القلعة الحمراء بشكل رسمي .

صلة تودع 18 مليون جنيه في خزينة الأهلي

وأودعت الشركة السعودية مبلغ الـ18 مليون جنيه في خزينة النادي الأهلي، لتواصل إنعاش القدرات المالية للنادي بفضل عقد الرعاية الأكبر في تاريخ الكرة المصرية .

وكانت صلة السعودية قد نجحت في الحصول على حقوق رعاية النادي الأهلي مقابل 231 ملوين جنيه بعقد يمتد لثلاث سنوات .

جدير بالذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة غريمه التقليدي نادي الزمالك على لقب بطولة السوبر المقررة في الإمارات يوم الجمعة المقبلة .