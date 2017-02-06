اخبار الزمالك

إصابة ستانلي في مران الزمالك قبل السوبر

كتب وليد مجدي
- 6 فبراير، 2017 8:13 م
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ستانلي يثير الرعب في تدريبات الزمالك

أثار المهاجم النيجيري ستانلي أوهايتشي حالة من الفزع في تدريبات نادي الزمالك استعداداً لمباراة السوبر المصري أمام النادي الأهلي .

ويلتقي نادي الزمالك مع غريمه التقليدي النادي الاهلي على لقب بطولة السوبر المقررة يوم الجمعة المقبلة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي .

الإصابة تضرب مهاجم الزمالك قبل السوبر

وتعرض ستانلي مهاجم الزمالك للإصابة في تدريبات الفارس الأبيض اليوم في أنكل القدم، حيث خرج من المران ولم يستكمله .

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحص طبي للوقوف على الإصابة وتحديد موقف ستانلي من المشاركة في التدريبات غداً استعداداً للسوبر .

ويخشى محمد حليم المدير الفني للأبيض من غياب اللاعب عن السوبر، خاصة أنه أحد العناصر الأساسية في التشكيلة البيضاء .

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