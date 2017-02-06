إصابة ستانلي في مران الزمالك قبل السوبر

ستانلي يثير الرعب في تدريبات الزمالك

أثار المهاجم النيجيري ستانلي أوهايتشي حالة من الفزع في تدريبات نادي الزمالك استعداداً لمباراة السوبر المصري أمام النادي الأهلي .

ويلتقي نادي الزمالك مع غريمه التقليدي النادي الاهلي على لقب بطولة السوبر المقررة يوم الجمعة المقبلة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي .

الإصابة تضرب مهاجم الزمالك قبل السوبر

وتعرض ستانلي مهاجم الزمالك للإصابة في تدريبات الفارس الأبيض اليوم في أنكل القدم، حيث خرج من المران ولم يستكمله .

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحص طبي للوقوف على الإصابة وتحديد موقف ستانلي من المشاركة في التدريبات غداً استعداداً للسوبر .

ويخشى محمد حليم المدير الفني للأبيض من غياب اللاعب عن السوبر، خاصة أنه أحد العناصر الأساسية في التشكيلة البيضاء .