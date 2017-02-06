الجهاز الطبي يمنح الضوء الأخضر لمدافع الأهلي للمشاركة بالسوبر

محمد نجيب جاهز لموقعة الزمالك في السوبر

منح الجهاز الطبي بالنادي الأهلي بقيادة خالد محمود الضوء الأخضر للاعب محمد نجيب مدافع الفريق للمشاركة في مباراة السوبر أمام الزمالك.

ويلتقي النادي الأهلي مع الغريم التقليدي نادي الزمالك على لقب بطولة السوبر المصري المقرر في العاصمة الإماراتية أبو ظبي الجمعة المقبلة .

وتأكد بشكل نهائي جاهزية محمد نجيب للمشاركة في مباراة السوبر بتعد تعافيه من الإصابة بشد في العضلة الخلفية التي تعرض لها مع المنتخب العسكري .

البدري يجهز محمد نجيب للسوبر خوفاً من غياب حجازي

ويعمل الجهاز الفني بقيادة حسام البدري لتجهيز محمد نجيب لمباراة السوبر، تحسباً لغياب أحمد حجازي في ظل معاناته من شد في العضلة الخلفية تعرض له مع المنتخب الوطني .

جدير بالذكر ان الخماسي الدولي في الأهلي يصل إلى معسكر الفريق في أبو ظبي غداً الثلاثاء استعداداً لمباراة السوبر.