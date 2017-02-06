فحص طبي يحسم مصير مشاركة أحمد حجازي في السوبر

الأهلي يترقب موقف حجازي من مباراة السوبر

يترقب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة حسام البدري، موقف اللاعب أحمد حجازي مدافع الفريق من المشاركة في مباراة السوبر أمام الزمالك .

ويلتقي الأهلي مع نظيره الزمالك يوم الجمعة المقبلة على لقب بطولة السوبر المصري المقررة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي .

فحص طبي لأحمد حجازي في الإمارات

ويخضع أحمد حجازي مدافع الأهلي لفحص طبي تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة خالد محمود، فور إنضمامه لمعسكر الفريق في أبو ظبي .

ويحدد الفحص الطبي موقف حجازي من المشاركة في مباراة السوبر، خاصة بعد الإصابة التي كان يعاني منها بشد في العضلة الخلفية مع المنتخب الوطني في بطولة أفريقيا .

ويطير الخماسي الدولي، أحمد حجازي وشريف إكرامي وسعد سمير وعبد الله السعيد وأحمد فتحي للإمارات غداً الثلاثاء للانتظام في معسكر الفريق بعد العودة للقاهرة مع بعثة المنتخب اليوم .