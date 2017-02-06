مرتضى منصور: الأهلي والزمالك واحد

مرتضى منصور: لا للفتنة.. وانتظر شراء جماهير الزمالك للتذاكر

شدد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على ضرورة خروج مباراة كأس السوبر المصري المقبلة بشكل مشرف بين فريقه والأهلي.

ومن المقرر أن يلتقي الاهلي والزمالك يوم الجمعة القادم في العاصمة الإماراتية، أبو ظبي، لخوض مباراة كأس السوبر المصري.

وأشار مرتضى منصور إلى أن مباراة كأس السوبر يجب أن تخرج بشكل مشرف كما نجح منتخب مصر في الخروج بمركز مشرف في كأس أمم افريقيا.

وأكد مرتضى منصور على أن لاعبي الأهلي والزمالك كانوا متواجدين بجانب بعضهم البعض لمدة تزيد عن الشهر في معسكر منتخب مصر خلال الفترة الماضية.

وأوضح رئيس الزمالك بأن التذاكر الخاصة بناديه لم يتم بيع سوى 60% فقط منها، مناشداً جماهير القلعة البيضاء بضرورة شراءها كاملة وحضور المواجهة.

واختتم مرتضى منصور حديثه بالتأكيد على ضرورة عدم وجود فتنة بين لاعبي الفريقين قبل المباراة، وكذلك الجماهير، مختتماً بقوله: ” الأهلي والزمالك واحد “.