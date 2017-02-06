مرتضى منصور يعلن انتهاء علاقة شيكابالا بالزمالك

مرتضى منصور: علاقة شيكابالا بالزمالك انتهت!

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن انتهاء العلاقة بين فريقه ومحمود عبد الرازق “شيكابالا” صانع ألعاب القلعة البيضاء.

وشدد مرتضى منصور على أن شيكابالا غاب عن تدريبات الزمالك لمدة 30 يوم، مؤكداً على أن اللاعب لا يود أن يساعد نفسه – على حد قوله-.

وقال رئيس الزمالك: ” شيكابالا يغيب عن تدريبات الزمالك منذ 30 يوم وهو أمر غير مقبول، فلست ممدوح عباس ولسنا في مقهى شعبي، نحن ناد محترم “.

وأكمل: ” شيكابالا لا يود أن يساعد نفسه، أرسلت له إنذار على يد محضر بسبب غيابه عن التدريبات رغم حصوله على مستحقاته المالية كاملة “.

وأضاف: ” علاقة شيكابالا بالزمالك انتهت، أعتقد ذلك، فما يفعله اللاعب يجب أن يكون رد فعله هو انتهاء العلاقة بيننا وبينه بصورة نهائية “.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع الاهلي يوم الجمعة القادم في أبو ظبي بالإمارات لتحديد بطل مسابقة كأس السوبر المصري في نسخته الجديدة.