عبد الله السعيد يكشف عن رسالة السيسي له

عبد الله السعيد: السيسي طالبني بالتأهل لكأس العالم

كشف عبد الله السعيد صانع ألعاب منتخب مصر والنادي الأهلي عن رسالة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي له خلال استقباله لبعثة الفراعنة صباح اليوم الأثنين.

وكان السيسي قد حرص على استقبال لاعبي منتخب مصر في مطار القاهرة صباح الأثنين بعد العودة من الجابون واحتلال المركز الثاني في كأس امم أفريقيا.

وأكد السعيد على أن السيسي طالبه بضرورة التأهل إلى كأس العالم وتعويض الشعب المصري عن فقدان لقب بطولة كأس أمم افريقيا 2017.

وقال صانع ألعاب الفراعنة: ” الرئيس المصري هنأني بما قدمته في البطولة وأثنى على مستواي، ولكنه طالبني بضرورة إسعاد المصريين والتأهل إلى كأس العالم.

وكان منتخب مصر قد احتل المركز الثاني في كأس أمم أفريقيا 2017 بعد الخسارة أمام الكاميرون في المباراة النهائية بهدفين لواحد.

وعادت بعثة منتخب مصر إلى القاهرة قادمة من الجابون صباح اليوم الاثنين، حيث حرص الرئيس المصري على استقبالهم وعقد جلسة معهم في المطار.