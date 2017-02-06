زوجة توتي: سباليتي أحبطني.. وزوجي انتهى

زوجة توتي: يجب أن يتوقف زوجي عن لعب كرة القدم

ترى إيلاري بلاسي زوجة اللاعب فرانشيسكو توتي قاد نادي روما الإيطالي، ضرورة توقف زوجها عن لعب كرة القدم بعد أن وصل إلى عامه الـ40.

وتحدثت بلاسي في تصريحات نشرها موقع فوتبول إيطاليا مؤكدةً أنها تشعر بالإحباط نتيجة تعامل لوتشيانو سباليتي المدير الفني لروما مع زوجها.

وقالت بلاسي: ” سباليتي أحبطني، أسمع الكثيرون يتحدثون عن أن توتي بإمكانه اللعب حتى سن الـ70، ولكنني أود أن أقول كفى حتى هذا الحد “.

وأكملت: ” توتي انتهى، الحديث عن احترافه هو أمر خاص به ولكنني أرى أنه يجب أن يكتفى بما وصل إليه، فإنه يمتلك أشياء أخرى جيدة بإمكانه أن يفعلها “.

وأضافت: ” عندما منحه مارادونا باقة من الورود حضر بها إلى المنزل ومنحها لي على أساس أنها هدية “.

واختتمت: ” بالتأكيد ما حدث كان مزحة، ولكنني تعلمت بعدها الحقيقة بالتأكيد “.

الجدير بالذكر أن تقارير إعلامية أجنبية تتحدث عن احتمالية تعاقد أحد الاندية الأمريكية مع توتي خلال الفترة المقبلة ليرحل قائد روما عن الذئاب.