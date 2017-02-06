تأكد غياب صلاح عن مواجهة روما وفيورنتينا

صلاح يغيب عن لقاء روما وفيورنتينا

تأكد غياب اللاعب محمد صلاح جناح نادي روما الإيطالي عن لقاء فريقه أمام فيورنتينا الذي سيقام مساء غداً الثلاثاء بالدوري المحلي.

وحسب ما أكدته صحيفة كوريري ديللو سبورت الإيطالية، فإن صلاح لن يتمكن من المشاركة في المباراة في ظل ضيق الوقت قبل عودته إلى إيطاليا.

ومن المقرر أن يعود محمد صلاح إلى إيطاليا خلال الساعات القليلة القادمة، في ظل عودته إلى القاهرة منذ ساعات ماضية فقط.

وعاد محمد صلاح مع البعثة المصرية القادمة من الجابون خلال الساعات الماضية، حيث تواجد مع الفريق خلال مشاركته في كأس امم أفريقيا 2017.

واحتل المنتخب المصري المركز الثاني في كأس أمم أفريقيا بعد الخسارة أمام الجابون بهدفين لواحد في اللقاء الختامي من البطولة الأفريقية.

الجدير بالذكر أن محمد صلاح سيعود إلى روما خلال الساعات المقبلة من أجل الانضمام إلى تدريبات الفريق استعداداً للمباريات المقبلة من الدوري الإيطالي.