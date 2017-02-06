أزمة لحكام السوبر قبل مواجهة الأهلي والزمالك

ازمة في اتحاد الكرة قبل مباراة السوبر

يعاني مسؤولو اتحاد الكرة المصري من أزمة في الفترة الحالية بسبب حكام مباراة القمة التي ستجمع الأهلي والزمالك يوم الجمعة القادم.

وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن عن تعيين الألماني فيليكس بريش حكماً لمباراة السوبر المصري الذي سيقام في مدينة أبو ظبي الإماراتية يوم الجمعة.

إلا أن عصام عبد الفتاح عضو اتحاد الكرة المصري أكد على أن طاقم الحكام يصر على السفر لتحكيم المباراة عن طريق رحلة طيران درجة مميزة.

وشدد عبد الفتاح على أن طلب حكام القمة سيكلف اتحاد الكرة ما يقارب 20 ألف جنية لكل فرد، أي ما يقارب نصف مليون جنية لكل تذكرة.

وأكد عضو اتحاد الكرة على أن الجبلاية تحاول حالياً حل الأزمة قبل اتخاذ أي قرار آخر بأسناد تحكيم المباارة لطاقمن تحكيم عربي.

واختتم عصام عبد الفتاح حديثه بالتأكيد على احتمالية إدارة المباراة عن طريق طاقم تحكيم إماراتي في حال عدم التوصل لحل مع الحكام الألمان.