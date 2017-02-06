السيسي يوجه رسالة للاعبي منتخب مصر

ماذا قال السيسي للاعبي المنتخب؟

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة للاعبي منتخب مصر بعد الخسارة التي تلقاها الفريق على يد الكاميرون في الدور النهائي من كأس أمم افريقيا.

وحرص السيسي على استقبال لاعبي منتخب مصر في مطار القاهرة فور وصولهم بعد رحلة دامت لست ساعات من الجابون منذ فجر اليوم الأثنين.

وأصر السيسي على توجيه رسالة للاعبين فور استقبالهم في مطار القاهرة، حيث قال: ” استعدتم الشعب المصري الذي شاهدكم، احسنت، وارفعوا رؤوسكم من فضلكم “.

وأكمل: ” بذلتم جهداً كبيراً للغاية، حققتم أنجاز كبير ونقدره تقديراً حقيقياً، خاصة أنه جاء بعد غياب دام لمدة سبع سنوات، شكراً لكم “.

واختتم: ” أتألم لتألمكم، لكنكم احسنتم، كتر خيركم والقادم أفضل بإذن الله، وأتمنى لكم ان تحققوا كل ما تتمنوه “.

الجدير بالذكر أن مصر فقدت فرصة الحصول على اللقب الأفريقي الثامن لكأس أمم أفريقيا عندما خسرت أمام الكاميرون بهدفين لواحد في نهائي أمم أفريقيا.