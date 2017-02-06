علي غزال ثاني لاعب مصري في الدوري الصيني

علي غزال يعلن انتقاله إلى الدوري الصيني

أعلن اللاعب علي غزال لاعب خط وسط منتخب مصر السابق ونادي ناسيونال ماديرا البرتغالي عن انتقاله إلى فريق جويزهو هنج فنج زيتشنج الصينى.

وكتب غزال عبر صحفته الرسمية على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي أنه أنتقل بصورة رسمية إلى الفريق الصيني خلال فترة الانتقالات الجارية.

ومازالت فترة الانتقالات الشتوية جارية في عدد من الدوريات العالمية، ومنها الدوري الصيني، مما سمح لغزال بالانتقال إلى فريقه الجديد.

ويتواجد نادي جويزهو هنج فنج زيتشنج في الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم، إلا أنه يعد من بين أندية الوسط في المسابقة شرق الاسيوية.

ويعد علي غزال هو ثاني لاعب مصري ينتقل إلى الدوري الصيني، حيث سبق للاعب مظهر عبد الرحمن لاعب موناكو الفرنسي منتخب مصر السابق أن لعب لأحد أنديته.

الجدير بالذكر أن علي غزال بدأ مسيرته في نادي وادي دجلة قبل أن ينتقل منه إلى ناسيونال ماديرا، ليحط الرحال بعدها في الدوري الصيني.