أبو ريدة يوضح حقيقة إقالة كوبر بعد خسارة أمم أفريقيا

أبو ريدة: كوبر باق في منصبه ولا نية لإقالته

أوضح هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم حقيقة الأنباء التي ترددت بشأن إقالة الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب الفراعنة.

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن إمكانية استقالة كوبر من منصبه، أو إقالته من رئاسة الجهاز الفني للفراعنة، وذلك بعد خسارة المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا 2017.

وشدد أبو ريدة على أن كوبر سيظل مستمراً في موقعه ولن يستقيل أو تتم إقالته، مؤكداً على أنه أمامه مشوار هام للاستعداد لكأس أمم أفريقيا 2019 بالكاميرون.

وأوضح أبو ريدة أنه يسعى لاستكمال مشوار الفراعنة الناجح في تصفيات كأس العالم 2018 بروسيا، مؤكداً على قرب مباريات تصفيات المونديال وكأس أمم أفريقيا أيضاً.

وأعلن أبو ريدة عن أن ما فعله هيكتور كوبر في الفترة الماضية يعد إنجازاً، مؤكداً على أنه لم يكن من المتوقع أن يصل الفريق إلى هذه المرحلة.

الجدير بالذكر أن مصر خسرت المباراة النهائية من كأس أمم أفريقيا 2017 عندما تلقت خسارة أمام الكاميرون بهدفين لواحد مساء امس الأحد.