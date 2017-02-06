ملعب السوبر المصري يثير أزمة في الإمارات

شكاوي من سوء أرضية ملعب مباراة كأس السوبر

شهدت الأجواء الكروية في مدينة أبو ظبي الإماراتية جدلاً حول ملعب المباراة التي ستجمع فريقي الأهلي والزمالك في مباراة كأس السوبر المصري.

وكان مهدي علي المدير الفني لمنتخب الإمارات قد أبدى اعتراضاً على سوء أرضية الملعب التي كان يتدرب عليها فريقه، وهو ما أدى إلى نقل التدريبات.

وأصدر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم بياناً رسمياً أوضح خلاله أنه تم نقل تدريبات الفريق لمدينة العين بسبب سوء أرضية ملعب محمد بن زايد.

وجاء بيان الاتحاد الإماراتي ليزيد من غضب مسؤولي ملعب الجزيرة، حيث اصدروا بياناً أعربوا خلاله عن دهشتهم من تصريحات الجهاز الفني للإمارات.

وأكد مسؤولو ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة على أن أرضية ملعب المباراة جيدة وجاهزة لاستضافة مباراة كأس السوبر المصري بالإمارات.

ومن المقرر أن يلتقي الاهلي مع الزمالك على ملعب محمد بن زايد يوم الجمعة القادم في لقاء تحديد بطل كأس السوبر المصري.