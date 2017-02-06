صورة.. ميدو يفسر أسباب خسارة الفراعنة للقب كأس أمم أفريقيا

ميدو: المنتخب افتقد لثلاثة لاعبين مهمين

فسر أحمد حسام “ميدو” المدير الفني الحالي لفريق وادي دجلة السبب وراء خسارة منتخب مصر مساء أمس أمام الكاميرون وعدم قدرته على التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا 2017 التي أقيمت بالجابون.

وتوج منتخب الكاميرون بطلا للنسخة 31 من بطولة أمم أفريقيا وذلك بعدما نجح في الفوز على مصر بهدفين مقابل هدف ، لينجح أسود الكاميرون في حصد اللقب الخامس لهم في التاريخ.

وكتب ميدو على حسابه بموقع التواصل “تويتر” : “‏المنتخب افتقد ل ٣ لاعبين فنيا لاعب قلب دفاع عنده سرعات يجعلنا نلعب خط دفاع متوسط علي الأقل وليس دفاع متاخر لهذا الحد”.

وأضاف “‏ولاعب وسط ملعب يستطيع ان يخرج بالكره بشكل سليم واحنا تحت ضغط ومهاجم تعلم انه اذا اتيحت له نصف فرصة سيترجمها لهدف مثلما اشتهرت مصر دائماً “.

وتابع “‏اذا استطاع كوبر إيجاد هولاا اللاعبين مبكرا وأعطاهم فرصة مباريات دولية مبكرا فليس عندي اَي شك بان هذا الجيل سيكون حتي اعظم من الجيل السابق”.

وأتم “‏الروح والقلب اللي عند لاعبي مصر ماتقدرش تشتريه في السوبر ماركت!وهذا ما يميزنا الان يجب ان يكون ذكيا في تعلم الدروس ومعرفته لما ينقصه بالظبط”.