اخبار الاهلى

الأهلي يختتم تدريباته مساء اليوم بدبي قبل السفر إلى أبو ظبي

كتب علي نبوي
- 6 فبراير، 2017 12:06 م
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الأهلي ينهي تدريباته بدبي مساء اليوم

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى بقيادة حسام البدري خوض التدريب الأخير للفريق بدبي في الخامسة من مساء اليوم وذلك قبل السفر غدا إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وسيبدء الجهاز الفني للفريق في وضع تصور كامل للأيام المقبلة وكيفية الترتيب لتلك المواجهة القوية.

ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريباته بأبو ظبي بنادي الجزيرة حيث سيخوض الفريق 3 تدريبات قبل مباراة السوبر.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك الجمعة المقبلة في نهائي كأس السوبر المصري والذي يجمع بين حامل لقب الدوري وبطل الكأس.

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