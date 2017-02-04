أنباء عن نقل مباراة مصر والكاميرون في نهائي أمم إفريقيا على قنوات بي إن المفتوحة

هل تنقل مباراة مصر والكاميرون على القنوات المفتوحة؟

ترددت في الساعات الأخيرة أنباء قوية عن وجود نية لدى مسئولي قناة بس ان سبورت القطرية في إذاعة مباراة المنتخب الوطني غدًا أمام نظيره الكاميرون على قنواتها المفتوحة.

ونجح منتخب مصر في التأهل لنهائي بطولة أمم إفريقيا 2017 المقامة في الجابون على حساب نظيره بوركينا فاسو.

وأشارت الأنباء إلى أن إدارة بي إن سبورت تفكر في تكرار ما قامت به في نهائي أمم إفريقيا 2010 في أنجولا بعدما نقلت مباراة نصف النهائي والنهائي للمنتخبات العربية على قنواتها المفتوحة.

ومن المنتظر أن تحسم إدارة قنوات بي ان سبورت موقفها الأخير من الأمر خلال الساعات المقبلة.

ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره الكاميروني غدًا الأحد في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ضمن منافسات نهئي أمم إفريقيا 2017.