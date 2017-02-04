بث مباشر مشاهدة مباراة غانا وبوركينا فاسو اليوم السبت 2017-2-4 بأمم افريقيا

بث مباشر مباراة غانا بوركينا فاسو اليوم

يلتقي منتخب غانا مع نظيره منتخب بوركينا فاسو في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2017 المقامة في الجابون .

وتنطلق مباراة غانا وبوركينا فاسو في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة – العاشرة مساء بتوقيت السعودية .مشاهدة

مباراة غانا وبوركينا فاسو بث مباشر

ويدخل المنتخب الغاني مباراة الليلة بشعار الفوز وحصد المركز الثالث بالبطولة الأفريقية، لتعويض فشله في المباراة النهائية للبطولة الأفريقية .

ويأمل نجوم البلاك ستارز في العودة لغانا بالميدالية البرونزية وتصحيح المسار في ختام مباريات المنتخب ببطولة أفريقيا .

مشاهدة مباراة غانا وبوركينا فاسو بث مباشر

في حين، يرفض منتخب بوركينا فاسو الحصان الأسود للبطولة الأفريقية الخروج صفر اليدين من البطولة، حيث يسعى بقوة لحصد المركز الثالث ومواصلة عروضه القوية بالبطولة .

ويرغب لاعبو المنتخب البوركيني في مصالحة جماهيرهم بحصد المركز الثالث عقب الخسارة من مصر في الدور قبل النهائي والفشل في التأهل للمباراة النهائية .

بث مباشر غانا وبوركينا فاسو يوتيوب

وفشلت غانا في التأهل للنهائي بعد خسارتها من الكاميرون بهدفين نظيفين في مباراة الدور نصف النهائي بكأس أفريقيا .

القنوات الناقلة لمباراة غانا وبوركينا فاسو

تنقل قنوات بي إن سبورت القطرية مباراة غانا وبوركينا فاسو في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة – العاشرة مساءً بتوقيت السعودية .