كوبر ينفعل على أحد الصحفيين بمؤتمر مباراة الكاميرون

نكشف سبب انفعال كوبر على أحد الصحفيين

أكد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني الأول اليوم السبت أن مباراة الفراعنة غدًا أمام الكاميرون في نهائي أمم إفريقيا ستكون صعبة للغاية.

وأضاف كوبر في تصريحات بالمؤتمر الصحفي أن لاعبيه مستعدين للغاية من أجل خطف اللقب الثامن في القارة السمراء.

وشهد المؤتمر الصحفي انفعال المدرب الأرجنتيني على أحد الصحفيين الذين حضروا المؤتمر.

وجاء انفعال كوبر على الصحفي بعدما أحرجه ووصفه بالمنحوس وأنه دائمًا ما يخسر المباريات النهائية.

وأبدى كوبر غضبه الشديد من الصحفي الذي وجه السؤال وأبدى استيائه من سؤال الصحفي.

ورد كوبر بوجه غاضب على الصحفي يجب عليك أن تقرأ تاريخي جيدًا لكي تعرف عدد البطولات التي توجت بها والنهائيات التي وصلت إليها.

يذكر أن المنتخب المصري سيواجه نظيره الكاميروني غدًا الأحد في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة في نهائي أمم إفريقيا 2017 المقامة في الجابون.