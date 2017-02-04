ماذا قال كوبر في المؤتمر الصحفي لمباراة مصر والكاميرون في نهائي أمم أفريقيا؟

كوبر: مواجهة الكاميرون صعبة لهذه الأسباب

شدد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر على صعوبة مواجهة الفراعنة غدا أمام الكاميرون في نهائي بطولة أمم أفريقيا المقامة بالجابون.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره الكاميرون في نهائي بطولة أمم أفريقيا وذلك في تمام التاسعة مساء غد الأحد حيث يطمح الفراعنة للتنويج باللقب الثامن في تاريخه.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة قال كوبر “مباراة الغد ستكون في غاية الصعوبة لأننا سنواجه منتخبا قويا وشرسا كما أنه منتخب منظم للغاية”.

كوبر: أتمنى أن يحالفنا التوفيق في مباراة الغد ونتوج باللقب

وأضاف “ظروفنا مع الكاميرون متشابهة كثيرة والمباراة صعبة على كلا الفريقان وأتمنى أن يوفق اللاعبون فيها”.

وتابع “منتخب الكاميرون تأهل للنهائي عن جدارة استحقاق ويملك لاعبون لديهم القدرة على خلق العديد من المشاكل لمنافسهم لكننا جاهزين لإسعاد الجماهير المصرية التي تنتظر هذه المباراة بكل شغف”.

وأشار قائلا “هناك بعض المشكلات في صفوف منتخب مصر والتي أهمها الإرهاق لخوض الكثير من المباريات في فترة قصيرة”.

وأتم حديثه “أتمنى أن يحالفنا التوفيق في مباراة الغد وأن نحقق اللقب الذي يحلم به كل فرد في المنتخب”.