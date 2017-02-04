ماذا قال زيدان عن مواجهة سيلتافيجو غدا في الليجا؟

زيدان: مواجهة سيلتافيجو معقدة وصعبة

قال الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد أن مواجهة فريقه غدا أمام سليتافيجو ستكون معقدة وصعبة لأنه يواجه منافسا قويا.

ويحل ريال مدريد ضيفا على سيلتافيجو مساء غد الأحد ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم “الليجا”.

وفي المؤتمر الصحفي للمباراة قال زيدان ” مباراة الغد مُعقدة في ملعب صعب و أمام فريق جيد ، ولكننا مستعدين لها”.

وأضاف “‏فريق سيلتافيجو جيد تماماً مثلنا، لا شك أنها مباراة صعبة لذلك علينا التركيز طوال ال90 دقيقة لتحقيق الهدف منها”.

وتابع “‏ربما نلعب غداً امام سيلتا فيجو بنفس فكرة اللعب ولكن مع لاعبين آخرين و هذا لن يغير شئ”.

وأضاف “‏كل المباريات هامة بالنسبة لنا، و مباراة سيلتا لن تكون آخر مباراة صعبة خارج الديار”.

وعن موقف المصاب جاريث بيل أتم زيدان حديثه قائلا “‏بيل سيعود في مدة قد تزيد او تقل عن اسبوع ، ولكن يجب علينا أن نكون أكثر تأني في عودته”.