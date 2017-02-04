ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني

برشلونة يقهر أتلتيك بيلباو بثلاثية

حقق برشلونة فوزا كاسحا على ضيفه أتلتيك بيلباو بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي جرت على ملعب”الكامب نو” ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم “الليجا”.

افتتح باكو ألكاسير التهديف لبرشلونة محرزا الهدف الأول في الدقيقة 18 ، وأضاف ليونيل ميسي الهدف الثاني للفريق الكتالوني في الدقيقة 40 لينتي الشوط الأول بهدفين للبرشلونة دون مقابل.

وفي الشوط الثاني عزز أليكس فيدال من تقدم برشلونة محرزا الهدف الثالث في الدقيقة 67 لتنتهي المباراة بفوز برشلونة بثلاثة أهدف نظيفة.

وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده إلى 45 نفطة في المكرز الثاني ، بينما تجمد رصيد أتلتيك بيلباو عند 32 نقطة في المركز الثامن.