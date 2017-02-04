ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة هال سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي

ليفربول يسقط أمام هال سيتي بثنائية نظيفة

حقق هال سيتي فوزا مفاجئا على ضيفه ليفربول بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب “كينجستون كومينيكاشينز” ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممناز لكرة القدم “البريميرليج”.

الشوط الأول من هذا اللقاء انتهى على واقع تقدم خال سيتي بهدف نظيف عن طريق ألفريد ندياي في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني أضاف اومر نياسي الهدف الثاني لهال سيتي في الدقيقة 84 لتنتهي المباراة بقوز هال سيتي بهدفين دون مقابل.

وبهذه النتيجة ووقف رصيد ليفربول عند 46 نقطة في المركز الرابع ، بينما رفع هال سيتي رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثامن عشر.