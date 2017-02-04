صالح جمعة: لاعبو المنتخب “رجال” وهذا أفضل لاعب في صفوف الفراعنة

جمعة: لاعبو المنتخب رجال

أشاد صالح جمعة لاعبوالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بلاعبي منتخب مصر الذي يشارك في بطولة أمم أفريقيا المقامة بالجابون حيث وصفهم بالرجال.

ونجح منتخب مصر في التأهل للمباراة النهائية من البطولة حيث سيواجه غدا نظيره الكاميرون في المباراة التي من المتوقع أن تكون حافلة بالندية الإثارة لرغبة كلا الفريقان في تحقيق الفوز والتتويج باللقب.

وفي تصريح لصانع ألعاب الفريق الأحمر قال “أقدم التنهئة للجهاز الفني واللاعبين بالمنتخب على أدائهم في البطولة الأفريقية ونجاحهم في الوصول للمباراة النهائية”.

جمعة: واصق في تتويج المنتخب باللقب وفتحي وتريزيجيه الأفضل

وأضاف “لدي ثقة كبيرة في قدرة اللاعبين والجهاز الفني على تحقيق الفوز أمام الكاميرون والفوز بلقب البطولة فالمنتخب يضم مجموعة مميزة من اللاعبين”.

وتابع “حظوظ المنتخب في الفوز على الكاميرون كبيرة للغاية لأنهم لديهم الخيرة الكافية لتحقيق ذلك”.

وعن أفضل اللاعبين في صفوف الفراعنة خلال مباريات البطولة قال جمعة “أرى أن أحمد فتحي وتريزيجيه الأفضل في صفوف المنتخب وقدما مستويات مميزة حتى الآن”.