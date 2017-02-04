بعثة الزمالك تصل الإمارات استعدادا لمواجهة الأهلي في السوبر

بعثة الزمالك تحط الرحال في الإمارات

وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى الإمارات وذلك استعدادا لمواجهة الأهلى في نهائي كأس السوبر المصري.

ويواجهه الزمالك غريمة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري وذلك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي في المباراة المقرر إقامتها في العاشر من الشهروالجاري.

وكانت بعثة الزمالك قد غادرت مطار القاهرة صباح اليوم متجهه إلى الإمارات حيث استغرقت ما يقرب من 3 ساعات حتى وصولها.

وكان الجهاز الفني للزمالك قد أعلن أمس قائمة لاعبيه لمواجهة الأهلي واسبتعد منها قائد الفريق محمود عبد الرازق “شيكابالا”.

وكان في استقبال بعثة الفريق الأبيض أحمد مرتضى منصور والذي اصطحب الفريق إلى فندق الإقامة وخالد رفعت وإسماعيل يوسف.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الأول مساء اليوم وذلك استعدادا لمواجهة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري والذي يجمع بين حامل لقب الدوري وبطل الكأس.