صالح جمعة يوجه رسالة لمروان محسن

صالح جمعة: أطالب مروان محسن بالصبر والتحمل

وجه صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رسالة إلى زميله في الفريق مروان محسن زذلك بعدما تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وتعرض مروان محسن لقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع منتخب مصر أمام المغرب في الدور ربع النهائي من بطولة أمم أفريقيا المقامة بالجابون ، حيث خرج مهاجم الأهلي في الدقيقة 41 من عمر المباراة وحل زميله أحمد حسن كوكا بديلا له.

ومن المنتظر أن يغيب مروان محسن عن الملاعب لمدة لا تقل عن 6 أشهر ، حيث سيجري اللاعب العملية الجراحية في ألمانيا ثم يخوض فترة التأهيل الأولى هناك.

وفي تصريح لصانع ألعاب الفريق الأحمر قال “أطالب مروان بالصبر والتحمل لأنه لاعب كبير وقادر على تخطي الصعاب”.

وأشار جمعة بأن مروان قادر على العودة سريعا من الإصابة خاصة وأنه يملك العزيمة والإصرار على تخطي كل الصعاب.