النني يعلن جاهزيته لمواجهة الكاميرون

النني: نعم، لقدت عدت

أعلن محمد النني لاعب خط وسط المنتخب المصري ونادي ارسنال الإنجليزية عن جاهزيته لخوض المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا 2017 بالجابون.

وكان النني قد غاب عن المنتخب المصري في المبارتين السابقتين أمام المغرب وبوركينا فاسو في الأدوار النهائية من المسابقة بسبب الإصابة في عضلة السمانة.

وشدد النني على جاهزيته لخوض المباراة النهائية للبطولة الأفريقية أمام الكاميرون، مؤكداً على أنه بات جاهزاً لخوض المباراة بعد شفاءه من الإصابة.

وكتب النني عبر حسابه على موقع تويتر للتواصل الإجتماعي: ” نعم، لقد عدت، الحمد لله “، في إشارة منه لعودته من الإصابة وقدرته على المشاركة في المباريات.

ومن المقرر أن يلتقي منتخبي مصر والكاميرون مساء غداً الاحد على ملعب الصداقة في العاصمة الجابونية ليبرافيل في المباراة النهائية لكأس امم أفريقيا.

ويعاني منتخب مصر من عدد كبير من الإصابات في الفترة الحالية، حيث ينتظر الفراعنة تحديد موقف الثنائي محمد عبد الشافي وأحمد حسن “كوكا” من المشاركة في اللقاء.