تعرف على تشكيل قمة تشيلسي وأرسنال في الدوري الإنجليزي

كوستا يقود هجوم تشيلسي

أعلن الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي تشكيل فريقه الذي سيواجه بعد قليل ضيفه أرسنال في ديربي لندن وذلك في قمة مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي :

حراسة المرمى : كورتوا

خط الدفاع : أزبلكويتا – كاهيل – لويز – ألونسو

خط الوسط : كانتي – ماتيتش – موزيس – بيدرو – هازارد

خط الهجوم : دييجو كوستا.

سانشيز يقود هجوم أرسنال

كما أعلن الفرنسي أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال تشكيل فريقه لهذه الموقعة القوية والذي جاء كالتالي :

حراسة المرمى : تشيك

خط الدفاع : بيرلين – موستافي – كوسيلني – مونريال

خط الوسط : كوكولين – تشامبرلين – أيوبي – أوزيل – والكوت

خط الهجوم : أليكسيس سانشير.