مصر بالزي المعتاد أمام الكاميرون في النهائي الأفريقي

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة مصر والكاميرون

أقيم ظهر اليوم السبت الاجتماع الفني والتنسيقي للمباراة النهائية من كأس أمم أفريقيا، والتي ستجمع منتخبي مصر والكاميرون مساء غداً الأحد.

وسيلتقي منتخبا مصر والكاميرون في المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا 2017 المقامة حالياً في الجابون على ملعب ليبرافيل في العاصمة الجابونية.

وأسفرت نتيجة الاجتماع الفني عن خوض المنتخب المصري للمباراة بالزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والسروال الأبيض والجوارب السوداء.

وسيرتدي حارس مرمى مصر في المباراة الزي الأزرق الكامل خلال المباراة، في ظل ارتداء المنتخب الكاميروني لقمصان خضراء في اللقاء.

بينما سيرتدي المنتخب الكاميروني القميص الأخير والسروال الأحمر والجوارب الصفراء، على أن يرتدي حارسه الزي النفسجي بالكامل.

واكد المنسق العام للمجموعة على لعب وقتا اضافيا فى حالة التعادل بين الفريقين وايضا ضربات الجزاء الترجيحية اذا استمر التعادل بالاضافة الى احتمالية ايضا تطبيق الوقت المستقطع لشرب المياه ف حالة ارتفاع درجة الحرارة عن 32 درجة مئوية.