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ملخص نتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة تشيلسي وأرسنال في الدوري الإنجليزي

كتب احمد عبد الله
- 4 فبراير، 2017 4:15 م
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تشيلسي يرد الدين لأرسنال ويهزمه بثنائية

رد تشيلسي الدين لأرسنال وذلك بعدما نجح في الفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب “ستامفورد بريدج” في قمة مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريميرليج”.

الشوط الأول من هذا اللقاء انتهى على واقع تقدم تشيلسي بهدف دون مقابل عن طريق مدافعه ماركوس ألونسو في الدقيقة 13.

وفي الشوط الثاني أضاف البلجيكي إيدين هازارد الهدف الثاني لتشيلشي في الدقيقة 53 ، وعزز سيسك فابريجاس من تقدم البلوز بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 85 ، وفي الدقيقة 91 أحرز أوليفيه جيرو هدف حفظ ماء الوجه لأرسنال.

وبهذا الفوز رفع تشيلسي رصيده للنقطة 59 مبتعدا في صدارة الترتيب ، بينما تجمد رصيد عند 47 نقطة في المركز الثالث.

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