معوض: الجيل الحالي للمنتخب أمام خطوة واحدة ليصبح ذهبياً

مدرب الأهلي: مصر على أعتاب جيل ذهبي جديد

عبر سيد معوض المدرب المساعد في النادي الأهلي عن سعادته بالنتائج التي يحققها منتخب مصر خلال الفترة الحالية في كأس امم أفريقيا المقامة حالياً بالجابون.

وشدد معوض على أن الجيل الحالي لمنتخب مصر على بعد خطوة واحدة فقط من أجل السير على خطى الجيل الذهبي السابق لمنتخب مصر في الفترة من 2006 وحتى 2010.

وأضاف مدرب الأهلي أن مصر عادت من جديد للتواجد على رأس القارة الأفريقية بعد غياب طويل نتيجة الظروف التي عانى منها الفراعنة في الفترة الماضية.

وأوضح سيد معوض أن المنتخب المصري بذل مجهود كبير في الفترة الماضية بسبب قوة المنافسين بالإضافة إلى سوء حال أرضية الملاعب في الجابون.

وأكد معوض على أن المنتخب المصري قادر على هزيمة الكاميرون في ظل وجود مجموعة لاعبين قادرين على خوض المباريات بإلتزام فني وتكتيكي كبير.

واختتم مدرب الأهلي حديثه بالتأكيد على أنه حتى في حال خسارة لقب البطولة الأفريقية، فإن المنتخب المصري يستحق الاحترام والتقدير على نتائجه في المباريات السابقة.