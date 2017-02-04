أحمد أيوب: كوليبالي وبركات اندمجا مع الأهلي

مدرب الأهلي: جميع اللاعبين جاهزين للقمة

أكد أحمد أيوب المدرب العام للنادي الأهلي على سعادته بسرعة اندماج الثنائي عمرو بركات وسليماني كوليبالي الوافدين حديثاً على الفريق مع بقية اللاعبين.

وشدد أيوب على أن بركات وكوليبالي نجحا في الاندماج سريعاً مع بقية لاعبي الأهلي خلال فترة قصيرة، مشدداً على جاهزيتهما لخوض مبارة كأس السوبر المصري.

وأضاف المدرب العام للأهلي أن معسكر الفريق في الإمارات كان الهدف منه جمع كل اللاعبين بعد فترة الغيابات الطويلة بسبب انضمام معظم العناصر إلى معسكرات المنتخبات المصرية.

وأوضح أيوب أن اللاعبين الشباب في الأهلي أيضاً نجحوا في الاندماج سريعاً مع بقية اللاعبين، مشدداً على أن الأمر يفتح المجال أمام حسام البدري المدير الفني للفريق في اختيارات مباراة السوبر.

واختتم أحمد أيوب حديثه بالتأكيد على أن معسكر الاهلي كان فرصة جيدة لمنح اللاعبين والجهاز الفني للتركيز المطلوب لخوض لقاء السوبر امام الزمالك.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي والزمالك يوم الجمعة القادم في مدينة أبو ظبي الإماراتية لتحديد بطل مسابقة كأس السوبر المصري في نسخته الجديدة.