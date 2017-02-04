أشعة أخيرة لثنائي الأهلي لتحديد موقفهما من السوبر

أشعة لنجيب والسولية لتحديد موقفهما من المشاركة أمام الزمالك

يخضع الثنائي محمد نجيب وعمرو السولية لاعبا النادي الأهلي لأشعة وفحوصات بالموجات فوق الصوتية لتحديد موقفهما من المشاركة أمام الزمالك في اللقاء القادم.

وسيلتقي الأهلي مع الزمالك يوم الجمعة القادم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي من أجل تحديد بطل مسابقة كأس السوبر المصري في نسختها الجديدة.

وأكد خالد محمود طبيب النادي الأهلي على أن الأشعة التي سيخضع لها نجيب والسولية هدفها هو الاطمئنان على الحالة الصحية للثنائي بشكل نهائي.

وأضاف طبيب الأهلي أنه سيتم تقديم تقرير نهائي للجهاز الفني للأهلي حول جاهزية اللاعبين لخوض المباراة بمجرد ظهور نتيجة الفحوصات.

وبدأ السولية المشاركة في التدريبات الجماعية للأهلي خلال الأيام القليلة الماضية، في حين يعود محمد نجيب للمشاركة بها بداية من غداً الأحد.

وكان عمرو السولية قد عانى من مزق في العضلة الخلفية، في حين يعاني محمد نجيب من شد في العضلة نفسها خلال الفترة الحالية.