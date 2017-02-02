عرضت فضائية “أون سبورت” مقطع فيديو من داخل غرفة ملابس منتخب مصر بالجابون وذلك أثناء إحتفال اللاعبي المنتخب بالفوز الغالي علي بوركينا فاسو والتأهل إلي نهائي بطولة الأمم الإفريقية.

وقام لاعبو المنتخب الوطنى بوصلة رقص وغناء هيستيري وذلك تعبيرًا عن فرحتهم وسعادتهم بالتأهل للنهائي الإفريقي ، وقام الثلاثي محمود عبد المنعم “كهربا” ورمضان صبحي وعمرو وردة بالرقص بطريقة كوميدية.

كما حرص لاعبو المنتخب علي الإحتفال بـ قائد المنتخب “عصام الحضري” حارس مرمي الفراعنة وقاموا بحمله علي الأعناق واخذ اللاعبون يهتفون “ارقص جامايكا ارقص جامايكا .. حضري يا حضري”.