ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة مصر وبوركينا فاسو في بطولة أمم أفريقيا

مصر تتأهل لنهائي أمم أفريقيا بالفوز على بوركينا فاسو

تأهل منتخب مصر إلى نهائي بطولة أمم أفريقيا وذلك بعدما نجح في الفوز على نظيره بوركينا فاسو بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب “دانجو ندجي” في نصف نهائي البطولة الإفريقية.

الشوط الأول من هذا اللقاء انتهى على واقع التعادل السلبي حيث لم يشهد أي فرص حقيقية باستثناء تصويبة محمود حسن “تريزيجيه” ومحمود كهربا.

وفي الشوط الثاني افتتح محمد صلاح أهداف المباراة محرزا الهدف الأول لمصر في الدقيقة 65 من تصويبة رائعة سكنت شباك حارس بوركينا فاسو ، وفي.الدقيقة 73 تمكن اريستيد بانسية في إدارك التعادل لبوركينا لتمر الدقائق المتبقية دون جديد وتذهب المباراة لشوطين إضافيين.

ولم يشهد الشوطين الإضافيين أي هجمات خطرة على كلا المرميان ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح الني ابتسمت لمنتخب بوركينا فاسو.

وسيواجه منتخب مصرالفائز من مواجهة الكاميرون والسنغال غدا.