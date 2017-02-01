ملخص ونتيجة الشوط الأول من مباراة مصر وبوركينا فاسو في بطولة أمم أفريقيا

التعادل سلبي ينهي الشوط الأول من مواجهة مصر وبوركينا فاسو

حسم التعادل السلبي بدون أهداف الشوط الأول من المواجهة القوية التي تجمع بين مصر وبوركينا فاسو في نصف نهائي بطولة أمم افريقيا المقامة بالجابون.

بداية هذا الشوط كانت الغلبة فيه لصابح الفراعنة حيث كاد تريزيجيه أن يحرز الهدف الأول لمصر لكن تصويبته القوية مرن بسنتيمترات قليلة على يسار حارس بوركينا فاسو.

ورد عليه مهاجم بوركينا فاسو لكن الحضري تصدى لتصويته ببراعة.

ومع مرور الوقت كاد كهربا أن يفتتح أهداف المباراة لكن حارس بوركينا فاسو وقف سدا منيعا أمام تصويبته الخادعة من خارط منطقة الجزاء.

وفي الدقائق الخمس الأخيرة انحصر اللعب في وسط الملعب دون أي خطورة ليطلق حكم المباراة صافرة مهاية هذا الشوط لا غالب ولا مغلوب.