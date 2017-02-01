مروان محسن يساند الفراعنة أمام بوركينا فاسو

مروان محسن يؤازر الفراعنة أمام بوركينا فاسو

حرص مروان محسن مهاجم منتخب مصر على مساندة زملائه في مباراتهم الحالية امام بوركينا فاسو في نصف نهائي أمم أفريقيا رغم إصابته.

وكان مروان قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع المنتخب في مواجهة مصر السابقة أمام المغرب في ربع نهائي أمم أفريقيا والتي فاز فيها الفراعنة بهدف نظيف لحمود كهربا.

وسيغيب مروان عن الملاعب مدة لا تقل عن 6 أشهر حيث من المقرر أن يخضع اللاعب لجراحة الرباط الصليبي عقب عودته للقاهرة.

والتقطت عدسات المصورين مهاجم الأهلي وهو في طريقة إلى ملعب المباراة على “عكازين” لدعم المنتخب في مواجهة بوركينا فاسو.