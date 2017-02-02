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ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا

كتب علي نبوي
- 2 فبراير، 2017 12:09 ص
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برشلونة

برشلونة يضع قدما في نهائي كأس ملك إسبانيا بالفوز على أتلتيكو مدريد

وضع برشلونة قدما في نهائي كأس ملك إسبانيا وذلك بعدما حقق الفوز على أتلتيكو مدريد بملعبه بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب “فيسنتي كالديرون” في نصف نهائي البطولة.

الشوط الأول من هذا اللقاء انتهى على واقع تقدم برشلونة بهدفين عن طريق لويس سورايز في الدقيقة 7 وليونيل ميسي في الدقيقة 33.

وفي الشوط الثاني قلص أنطوان جريزمان النتيج محرزا هدف أتلتيكو مدريد الوحيد في الدقيقة 59.

ووبهذه النتيجة اقترب برشلونة من بلوغ المباراة النهائية حيث يكفيه التعادل أو الفوز بأي نتيجة أو الخسارة بهدف نظيف ، بينما يحتاج أتلتيكو مدريد للفوز بهدفين دون مقابل.

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